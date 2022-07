Ein Auffahrunfall auf der A3 löste am Samstag eine Kettenreaktion aus. Sechs verletzte Personen, 90 000 Euro Sachschaden und über vier Stunden Vollsperrung der A3 waren die Folge. Gegen 21.55 Uhr kam es in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Auffahrunfall und in der Folge auch zu ersten Verkehrsbehinderungen. Ein 24-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter unterwegs war, erkannte die Situation zu

...