Schwerer Unfall auf der A3 bei Bessenbach

Bessenbach. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach-Waldaschaff gekommen. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Insgesamt vier Personen wurden hierbei verletzt, drei davon schwer. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz nach 20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach-Waldaschaff waren ein VW-Bus, besetzt mit einem 25-Jährigen, ein BMW mit zwei Insassen (60 und 58 Jahre alt) und ein VW Tiguan mit einer 22-jährigen Fahrerin beteiligt. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar. Dem aktuellen Sachstand nach steht lediglich fest, dass sich der Tiguan auf der äußerst linken Fahrspur befand, der BMW auf der mittleren und der Transporter auf der rechten Fahrspur unterwegs waren.

Offensichtlich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Tiguan und dem BMW und in der Folge zur Kollision mit dem VW, der rechts neben den beiden Fahrzeugen fuhr. Der Tiguan wurde nach links in die Betonleitwand abgewiesen und kam auf der Begrenzung zum Stehen. Die beiden anderen Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW-Bus kam auf der Seite zum Liegen. Der BMW hatte sich überschlagen und kam auf den Reifen wieder zum Stehen. Drei der vier Unfallbeteiligten wurden so schwer verletzt, dass sie umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für die Unfallaufnahme und die erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr musste abgeleitet werden. Die regionalen Freiwilligen Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Insbesondere die Unfallursache ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen.