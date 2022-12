Schwerer Unfall auf A 3

Bessenbach. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach-Waldaschaff gekommen. Vier Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach-Waldaschaff waren ein VW-Bus, besetzt mit einem 25-Jährigen, ein BMW mit zwei Insassen (60 und 58 Jahre alt) und ein VW Tiguan mit einer 22-jährigen Fahrerin beteiligt. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar. Offenbar kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Tiguan und dem BMW und in der Folge zur Kollision mit dem VW, der rechts neben den beiden Fahrzeugen fuhr. Der Tiguan wurde nach links in die Betonleitwand abgewiesen und kam auf der Begrenzung zum Stehen. Die beiden anderen Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW-Bus kam auf der Seite zum Liegen. Der BMW überschlug sich und kam auf den Reifen wieder zum Stehen. Drei der vier Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.