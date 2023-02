Schülerin in Aschaffenburg leicht verletzt

Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde eine 17-jährige Schülerin leicht verletzt. Diese trat unmittelbar hinter einem Bus auf die Fahrbahn. Eine Pkw-Fahrerin fuhr in der Folge über den Fuß der Jugendlichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang verließ die 17-Jährige ihren Bus an der Haltestelle in der Zeppelinstraße. Laut unabhängigen Zeugen trat sie unmittelbar hinter dem Bus auf die Fahrbahn, hatte hierbei ihr Smartphone im Blick und achtete nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine 42-Jährige, welche den Bus vorschriftsmäßig mit Schrittgeschwindigkeit passierte, konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Fuß der Jugendlichen. Diese wurde hierdurch leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.