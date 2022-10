Säugling in Aschaffenburg lebensgefährlich verletzt

Aschaffenburg. Bei einer Familienstreitigkeit am Dienstagabend ist ein Säugling lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei soll der Vater dem Kind die Verletzungen zugefügt haben. Der 34-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 18.45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mehrere Mitteilungen von Anwohnern in der Fabrikstraße ein, dass eine Nachbarin aus ihrem Fenster um Hilfe schreien würde. Die kurze Zeit später eintreffende Streife der Aschaffenburger Polizei traf vor der betroffenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus eine Mutter, deren 34-jährigen Lebensgefährten und den gemeinsamen, zehn Monate alten Sohn an.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zwischen den Eltern zu einer Auseinandersetzung gekommen war, in deren Verlauf der 34-jährige Vater auch mehrfach gewaltsam auf das Kind eingewirkt haben soll. Der zehn Monate alte Säugling wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand befindet sich das Kind nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Beamten nahmen den 34-jährigen Vater noch vor Ort vorläufig fest und brachten ihn zur Kriminalpolizei Aschaffenburg, die inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den Mann an.