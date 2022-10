Rentnerin in Krankenhaus gestorben

Krombach. Nach einem zunächst versuchten Tötungsdelikt am 12. September in Krombach (Landkreis Aschaffenburg, die FN berichteten) ist die Rentnerin am 9. Oktober im Krankenhaus gestorben. Die teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstagmorgen mit. Die gemeinsamen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden nun auf Grund des dringenden Tatverdachts des Mordes geführt, hieß es.

Im September war die alte Dame schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Schnell deutete die Sachlage darauf hin, dass der Enkel der Frau ihr die schweren Verletzungen zugefügt hatte. Nach kurzer Flucht konnte der junge Mann dann auch von der Polizei wegen des dringenden Tatverdachts des versucchten Mordes festgenommen werden. Da er psychisch auffällig war, wurde er in einer Klinik untergebracht.