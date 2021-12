Aschaffenburg. Sie hatten sich am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben und vorgetäuscht, die Wertgegenstände der Dame vor Einbrechern in Sicherheit bringen zu wollen. Die Frau erkannte die Masche. Ein 59-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.Die Betrüger, die mutmaßlich aus einem ausländischen Callcenter agierten, hatten die Rentnerin angerufen und so getan, als wollten sie die Frau vor Einbrechern schützen.

