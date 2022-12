Radfahrer in Kleinostheim schwer verletzt

Kleinostheim. Ein 34-Jähriger ist am späten Donnerstag in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad gestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang am Donnerstag, gegen 22 Uhr, mit seinem Fahrrad im Reinhard-Heraeus-Ring unterwegs und stürzte. Dem Sturzgeschehen liegt nach ersten Erkenntnissen eine medizinische Ursache zu Grunde. Der Mann musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

