Polizisten kommen in Aschaffenburg Rollstuhlfahrerin zu Hilfe

Aschaffenburg. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei kam am Donnerstagabend einer 65-jährigen Rollstuhlfahrerin zur Hilfe und brachte diese wohlbehalten wieder nach Hause. Der elektrische Rollstuhl der Frau war auf Grund eines leeren Akkus nicht mehr fahrbereit. Gegen 19.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über die 65-jährige Rollstuhlfahrerin ein, die bereits seit mehreren Stunden vor dem Kinopolis in der Goldbacher Straße stehe. Der elektrische Rollstuhl der Frau ließ sich nicht mehr weiter bewegen, da die Räder auf Grund des leeren Akkus blockierten. Nachdem sich eine Streife der Aschaffenburger Polizei vor Ort ein Bild gemacht hatte, fackelten die Beamten nicht lange. Über Funk wurde der Werkstattbus der Dienststelle organisiert, mit dem die 65-Jährige samt Rollstuhl wohlbehalten an ihre Wohnadresse transportiert wurde. Dort konnte der Akku des Rollstuhls wieder aufgeladen werden. Die Frau war anschließend nicht auf weitere Hilfe angewiesen.

