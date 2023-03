Polizei verhindert Frontalzusammenstoß

Erlenbach. Das Fahrverhalten eines 23-Jährigen hatte am Freitag beinahe einen Frontalzusammenstoß zur Folge, so die Polizei. Gegen 21.30 Uhr befand sich ein ziviler Streifenwagen auf der Staatsstraße von Erlenbach in Richtung Klingenberg (Landkreis Miltenberg) und fuhr als erstes Fahrzeug in einer Kolonne von fünf Pkw. Etwa auf halber Strecke überholte trotz Gegenverkehrs ein 23-Jähriger mit seinem Audi mit überhöhtem Tempo alle fünf Autos. Ein Frontalzusammenstoß mit einem Pkw konnte nur durch die Vollbremsung des Polizeibeamten, die dem 23-Jährigen das Wiedereinscheren ermöglichte, verhindert werden. Der 23-Jährige setzte seine Fahrt mit hohem Tempo fort, konnte aber im Bereich Streit einer Kontrolle unterzogen werden. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06022/6290 melden können.

