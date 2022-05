Pkw kollidiert mit vollbesetztem Reisebus - mehr als 40 Verletzte

Laudenbach (Landkreis Miltenberg). Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B469 bei Laudenbach (Landkreis Miltenberg) ist am Dienstag ein Pkw frontal mit einem Reisebus zusammengestoßen. Drei Personen wurden schwer verletzt. 38 Businsassen erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei befuhr ein mit zwei Frauen im Alter von 46 und 78 Jahren besetzter VW gegen 14 Uhr die B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf Höhe Laudenbach in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Reisebus. In der Folge kam der Bus quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Frauen im Fahrzeug und auch der Fahrer des Busses erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die insgesamt 38 Insassen des Reisebusses aus dem Landkreis Fulda wurden allesamt leicht verletzt und wurden vor Ort ärztlich versorgt. Die Reisegruppe selbst stammt aus dem Landkreis Bad Kissingen. Zur Klärung der genauen Unfallursache befand sich ein Sachverständiger vor Ort. Die B469 musste in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

