Pkw-Fahrer versucht in Heigenbrücken vor Polizei zu flüchten

Heigenbrücken. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer hat am Freitagabend in Heigenbrücken (Landkreis Aschaffenburg) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem Fahrzeug zeitweise mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt endete auf einem Feldweg. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens und Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes möglicherweise gefährdet wurden.

Um 22.55 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem BMW der 3er Serie, von Neuhütten kommend in das Ortsgebiet Heigenbrücken ein. Das Streifenfahrzeug folgte, um den Wagen anzuhalten. In der Folge beschleunigte der 50-Jährige sein Fahrzeug und entfernte sich mit teils erheblich überhöhter Geschwindigkeit zunächst durch das Ortsgebiet und anschließend über die Staatsstraße 2317 in Richtung Neuhütten. Auf einem Feldweg zwischen Heigenbrücken und Neuhütten wurde der Wagen schließlich gestellt und der Mann in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Nachdem sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der 50-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg inzwischen in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun auch Zeugen und Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes möglicherweise gefährdet wurden. Im Zuge der Nachfahrt konnte festgestellt werden, dass der Mann unter anderem zwei Pkw überholt hatte, die zu dieser Zeit auf der St2317 von Heigenbrücken in Richtung Neuhütten unterwegs waren. Bei der Fahrt durch das Ortsgebiet Heigenbrücken durchfuhr der 50-Jährige dem Sachstand nach die Haupt-, Schul-, Frühlings-, Marienstraße, die Straße "Im Hainertal" sowie die Dorfstraße. Zeugen sollen sich unter Telefon 06021/8572230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.