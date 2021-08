Nach Unfall folgen die Bußgelder

Waldbrunn. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstagabend auf der A3 bei Waldbrunn (Landkreis Würzburg), als ein Sattelzug und zwei Pkw bei Starkregen miteinander kollidierten. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 54-jährige Lenker eines rumänischen Sattelzugs auf dem mittleren Streifen auf der A3 in Richtung Nürnberg, als sein Auflieger wegen Starkregens ins Schlingern geriet. Zwei auf der linken Spur dahinter fahrende Pkw-Lenker eines niederländischer BMW X5 und eines BMW 435 aus Künzelsau, bremsten deshalb ab und gerieten ins Schleudern. Beide Autos drehten sich, rutschten über alle Fahrstreifen nach rechts und stießen gegen die Außenschutzplanke, wobei der X5 auf seinem Weg auch noch gegen das Heck des Sattelaufliegers gestoßen war. Sowohl der 61-jährige Fahrer des X5 als auch der 58-jährige Lenker des anderen BMW blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Sattelauflieger wurde nur leicht beschädigt. Die Außenschutzplanke muss auf mehreren Metern repariert werden. Gegen alle drei Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren wegen zu schnellen Fahrens bei schlechten Wetterverhältnissen eingeleitet.

