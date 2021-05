Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Bessenbach. Nach einem schwerem Verkehrsunfall ist ein 23-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Der 23-Jährige war laut Polizeibericht in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Dorfstraße in Richtung Würzburger Straße gefahren.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor er hierbei alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte ein Verkehrszeichen und in der Folge die Fassade eines dortigen Hauses.

Ein unmittelbarer Zeuge des Unfalls sowie mehrere Anwohner begaben sich umgehend zu dem schwer verletzten Motorradfahrer, der auf der Fahrbahn lag. Sie begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes wurde der 23-Jährige vor Ort erstversorgt und anschließend in ein nahe liegendes Krankenhaus transportiert. Seine Verletzungen waren jedoch so schwer, dass dieser noch in der Nacht im Krankenhaus starb.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft begab sich zur Klärung der genauen Unfallursache auch ein Sachverständiger zur Unfallstelle. pol