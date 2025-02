Motorradfahrer nach Unfall in Erlenbach schwer verletzt

Erlenbach. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Erlenbach (Landkreis Miltenberg) wurde am Sonntag ein 33-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei Obernburg ist mit den Unfallermittlungen betraut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang war eine 20-jährige Mercedesfahrerin gegen 19.20 mit ihrem Pkw auf der Elsenfelder Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Liebigstraße nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau offenbar einen vorfahrtsberechtigen und die Kreuzung passierenden 33-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten.

Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Der Motorradfahrer kam nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Auch die Autofahrerin und ihre 34-jährige Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, so die Polizei.

Die Unfallaufnahme mit den weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang erfolgte seitens der Polizei Obernburg. Die Kreuzung in Erlenbach musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.