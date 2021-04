Mit dem Auto in den Hauptbahnhof

Aschaffenburg. Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Mercedes in Schrittgeschwindigkeit durch den Aschaffenburger Hauptbahnhof gefahren. Gegen 8 Uhr bog der Rentner kurz vor der Ausfahrtsstraße eines Parkhauses aus bislang ungeklärten Gründen falsch ab und lenkte sein Fahrzeug über einen Fußgängerweg, an einem Schnellrestaurant vorbei, in das Bahnhofsgebäude. In Schrittgeschwindigkeit und mit eingeschaltetem Warnblinker ging es dann weiter bis zum Haupteingang, wo er das Gebäude wieder verließ. Auf dem Bahnhofsvorplatz rangierte er den Mercedes noch an Hindernissen vorbei, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Bahnreisende wurden nicht verletzt. Die Polizei konnte den Fahrer schließlich ausfindig machen und Ermittlungen eingeleitet.

