Schweinheim. Nach einem verbalen Streit von zwei Mietparteien am Freitagnachmittag in der Unterhainstraße ermittelt die Polizei Aschaffenburg nun wegen Bedrohung. Die Parteien konnten sich offensichtlich nicht einigen, wer zuerst ein enges Kellerabteil betritt. Da es dabei auch zu einer verbalen Bedrohung kam, ermittelt nun die Polizei. Bereits mehrfach kam es wohl in der Vergangenheit zu Streitigkeiten zwischen den Mietern und führte auch am Samstag zu dem erneuten Polizeieinsatz.

