Mehrere tausend Euro und wertvolle Münzen erbeutet

Johannesberg. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich innerhalb der letzten zwei Wochen ereignet hat. Bislang unbekannte Täter hatten mehrere zehntausend Euro Bargeld und Wertmünzen entwendet und waren unerkannt geflüchtet.

Durchs Kellerfenster eingestiegen

Zwischen dem Vormittag des 11. April 2022 gegen 10.30 Uhr und Mittwochmorgen, 20. April 2022 circa 9.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner genutzt und sind in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Sie verschafften sich offensichtlich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster und durchwühlten Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Zudemmachten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und öffneten diesen offensichtlich mit entsprechenden Werkzeugen. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher mehrere zehntausend Euro sowie wertvolle Münzen, deren genauer Wert noch ermittelt werden muss. Nach der Tat sind die Täter in unbekannte Richtung entkommen.

Nach ihrer Rückkehr sellten die Hausbewohner den Einbruch fest und verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.