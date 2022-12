Maskierte überfallen Frau in ihrem Haus in Alzenau

Alzenau. AKTUELLER RAUBÜBERFALL +++

Am Samstagabend ist die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Alzenau von vier Unbekannten in ihrem Anwesen überfallen worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Gegen etwa 18 Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine verletzte Frau in einem Einfamilienhaus ein.Dem derzeitigen Sachstand nach wurde die Frau von vier unbekannten Tätern an ihrem Haus überwältigt und leicht verletzt. Kurze Zeit später flüchteten die Männer mit Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen BMW-Kombi mit gelben Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen „L“.