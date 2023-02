Mann mit Waffen löst in Heimbuchenthal Polizeieinsatz aus

Heimbuchenthal. Ein Mann löste am Freitagvormittag im Ortszentrum von Heimbuchenthal (Landkreis Aschaffenburg) einen Einsatz von mehreren Streifen der Aschaffenburger Polizei und umliegender Dienststellen aus. Eine Anwohnerin hatte kurz zuvor bei dem Mann eine Waffe gesehen und den Polizeinotruf verständigt.

Die Mitteilung über den Mann ging um 10.10 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Frau hatte den Mann an der Bushaltestelle in der Hauptstraße beobachtet, als dieser dem Anschein nach kurzzeitig eine Schusswaffe in der Hand hielt. Mehrere Streifen der örtlichen Polizeiinspektionen begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit und konnten den Mann schnell vor Ort lokalisieren. Die Beamten sicherten den Mann und fanden bei ihm zwei Softair-Waffen sowie eine geringe Menge Marihuana.

Der Mann verhielt sich gegenüber den Streifen äußerst kooperativ und einsichtig gegenüber den polizeilichen Maßnahmen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Bei dem 55-Jährigen bestanden allerdings keinerlei Anzeichen auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung und es kam zu keinerlei Bedrohungssituationen gegenüber Unbeteiligten. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.