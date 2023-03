Linienbus prallt in Aschaffenburg gegen Baum - elf Verletzte

Aschaffenburg. Ein Linienbus ist am Sonntagmittag in Aschaffenburg von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen einen Lichtmast, anschließend gegen einen Baum geprallt. Elf der Insassen zogen sich überwiegend leichte Verletzungen zu. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort und versorgten die Verletzten

Gegen 13.20 Uhr war der mit 14 Fahrgästen besetzte Linienbus am Sonntag auf der Aschaffenburger Liebigstraße in Richtung Bahnweg unterwegs. Hier kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Laternenmast und prallte anschließend gegen einen Baum.

Neun der Fahrgäste zogen sich bei dem Zusammenstoß überwiegend leichte Prellungen zu. Zwei weitere Fahrgäste erlitten schwere Prellungen und kamen ins Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit zahlreichen Mitarbeitern an der Unfallstelle und versorgte die Verletzten vor Ort oder brachte sie in Krankenhäuser. Der Sachschaden an dem Linienbus beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Fahrzeug blieb zumindest insofern fahrbereit, dass es ohne Hilfe eines Abschleppdienstes auf dem Hof der Verkehrsbetriebe abgestellt werden konnte.

Dem Sachstand nach wird von einer medizinischen Ursache beim Fahrer ausgegangen, in deren Folge er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, teilte die Polizei mit. Der Mann zog sich durch den Unfall keine weiteren Verletzungen zu. Er wurde zur Abklärung der medizinischen Ursache in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich um die Unfallstelle blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt.