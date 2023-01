Kupferdiebe in Aschaffenburg gefasst

Aschaffenburg. Zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren wurden durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste der Aschaffenburger Polizei im Bereich einer Baustelle beobachtet und im Anschluss vorläufig festgenommen. Diese hatten zuvor bereits umfangreiches Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt, so die Polizei.

In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Streife der Zentralen Einsatzdienste der Aschaffenburger Polizei auf die beiden Männer aufmerksam, die sich auf dem Baustellengelände in der Theresienstraße/Müllerstraße aufhielten. Beim Verlassen des Geländes wurden sie an ihrem Pkw einer Kontrolle unterzogen. In der Folge konnte außerhalb des Geländes umfangreiches Diebesgut – mehrere Rollen Stromkabel – und entsprechendes Einbruchswerkzeug festgestellt werden, welches den Männern zweifelsfrei zugeordnet werden konnte.

Dem Sachstand nach waren die Männer über einen Zaun auf das Gelände gelangt, hatten dort die Kupferkabel abgezwickt und in der Folge zum Abtransport mit ihrem Pkw bereitgelegt.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 28 und 30 Jahren wurden mit Unterstützung weiterer Streifen noch vor Ort vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun auf Grund des besonders schweren Falls des Diebstahls aus der Baustelle ermittelt. Es wird auch geprüft, ob die Männer möglicherweise für gleichgelagerte Fälle verantwortlich sind.