Kripo ermittelt nach tödlichem Badeunfall in Haibach

Haibach. Nach dem tödlichen Badeunfall im Hallenbad von Haibach (Landkreis Aschaffenburg) am Freitag, 28. April, dauern die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft an. Ein fünfjähriger Junge war während eines Schwimmkurses unter Wasser geraten. Nach notärztlicher Erstbehandlung war er schwer verletzt in eine Klinik gekommen, wo er eine Woche später an den Folgen des Unfalls starb (die FN berichteten). Zwischenzeitlich wurde eine Obduktion angeordnet.

Nach dem Tod des Jungen am 5. Mai, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nun wegen fahrlässiger Tötung. Untersucht wird von den Ermittlern, wer die Aufsichtspflichten innehatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde gegen eine Person bereits ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, in dem geprüft wird, ob diese Pflichten verletzt hat und dies den Tod des Kindes zur Folge hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg von dem zuständigen Ermittlungsrichter eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams angeordnet. Ziel ist es außerdem, das Geschehen im Bad über Zeugenvernehmungen zu rekonstruieren.