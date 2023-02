In Häuser eingebrochen

Miltenberg/Aschaffenburg. Mehrere Einbrüche beschäftigen die Aschaffenburger Polizei. Ein Unbekannter hat sich in Röllbach (Landkreis Miltenberg) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und anschließend Bargeld und Schmuck entwendet.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Wohnhaus zwischen Montag, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, ereignet.

Ein Unbekannter schob einen Rollladen nach oben und hebelte schließlich ein Küchenfenster auf. Danach durchsuchte der Unbekannte mehrere Zimmer und konnte mit Bargeld und Schmuck entkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Bei einem weiteren Wohnungseinbruch hat sich ein Unbekannter in Obernburg (Landkreis Miltenberg) durch eine Terrassentüre Zugang zu einem Wohnanwesen verschafft. Der Einbruchdiebstahl könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch in Röllbach stehen, so die Polizei. Der Unbekannte verschaffte sich am Mittwoch zwischen 17.15 und 21 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort nahm der gesuchte Dieb einen größeren Geldbetrag sowie eine Tasche an sich. Die Tasche ließ der Unbekannte jedoch während seiner Flucht auf dem Grundstück zurück. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in Obernburg könnte auch eine verdächtige Wahrnehmung Wenigumstadt (Landkreis Aschaffenburg) stehen, so die Polizei weiter. Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr wurde ein Anwohner durch die Außenbeleuchtung auf zwei Personen mit Taschenlampen aufmerksam, die sich auf dem Grundstück aufhielten. Kurz darauf flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung.