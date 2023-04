Hunde beißen zu

Main-Spessart-Kreis. Eine 84-Jährige und ein elfjähriges Mädchen wurden am Ostersonntag beziehungsweise Karsamstag im Main-Spessart-Kreis jeweils von Hunden gebissen.

In Müdesheim lief die 84-Jährige gegen 15.30 Uhr am Grundstück des Hundehalters vorbei. Der Mann wollte gerade mit seinen Hunden zu einem Spaziergang aufbrechen. Die Hunde reagierten auf die plötzliche Anwesenheit der Frau aggressiv. Einer der Hunde sprang sie an und verbiss sich in ihr. Der Hundehalter konnte die Tiere schließlich von der Seniorin abbringen. Sie erlitt jedoch eine schwere Gesichtsverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Am Karsamstag klingelte eine Elfjährige in Lohr am Main an der Haustüre eines Hundebesitzers, um für die sogenannten „Klapperkinder“ Spenden zu sammeln. Nachdem der Bewohner die Tür öffnete, bellte der Hund kurz, rannte sogleich auf das Mädchen zu und biss ihm in den Unterarm. Danach ließ der Hund sofort wieder von dem Mädchen ab. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Beide Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.