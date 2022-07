Hund rennt wie von der Tarantel gestochen durch Aschaffenburg

Aschaffenburg. Auch wenn der Hund einer 41-Jährigen am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr, nicht wirklich von der Tarantel gestochen worden war, rannte er nach einem schmerzhaften Insektenstich unkoordiniert durch den Stadtteil Nilkheim. Da der aufgebrachte Vierbeiner einen Gartenstuhl im Schlepptau hatte, an den er zuvor angebunden worden war, wurden gleich mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Hund rannte von der Carl-Joseph-Will-Straße über den Quittenweg und den Pappelweg bis zur Großostheimer Straße. An der dortigen Tankstelle konnte er schließlich wieder eingefangen werden.

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg befand sich vor Ort und informierte die betroffenen Halter über die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen. Diese setzten sich mit der Hundehalterin in Verbindung. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 5000 Euro.

