Hauptbahnhof Aschaffenburg vorsorglich geräumt

Aschaffenburg. Wegen des Austrittes des Gases "Argon" aus einem Güterwaggon wurde der Hauptbahnhof Aschaffenburg am frühen Mittwochmorgen vorsorglich geräumt. Eine Gefahr für Reisende bestand nach Angaben der Polizei nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Lokführer stellte an einem Durchfahrtsgleis für Güterverkehr am Hauptbahnhof Aschaffenburg den Austritt des Gases "Argon" an einem Waggon eines Güterzuges fest. Unverzüglich waren in der Folge rasch Spezialkräfte der Feuerwehr Aschaffenburg, der Notfallmanager der Deutschen Bahn und Polizeikräfte vor Ort. Der Hauptbahnhof Aschaffenburg wurde vorsorglich geräumt. Durch die Feuerwehr konnte das Leck wieder geschlossen werden.

Der Bahnverkehr und der Hauptbahnhof waren für knapp eine Stunde gesperrt. In der Spitze warteten rund 130 Reisende in der Haupthalle auf ihre Weiterreise.