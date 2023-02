Handfester Streit vor Haus in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Bereits vergangenen Dienstag kam es vor einem Mehrfamilienhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 45-Jähriger attackiert worden ist. Zuvor war es zwischen dem Mann und einer Gruppe junger Männer zum verbalen Streit gekommen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem aktuellen Sachstand nach hatte es gegen 19 Uhr in der Wohnung des 45-Jährigen geklingelt. Der Mann hatte offenbar zunächst über die Sprechanlage Kontakt zu einem ihm unbekannten Mann und ist in der Folge vor die Haustür des Mehrparteienhauses gegangen, um mit der Person zu sprechen. Dort traf der Hausbewohner auf drei Männer, die er nicht kannte. Mit einem der Unbekannten kam es im Verlauf zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, bei der auch Beleidigungen ausgesprochen worden sein sollen. Eine zweite Person der Gruppe habe den 45-Jährigen schließlich ins Gesicht geschlagen und auch getreten. Der Angegriffene hatte sich hierdurch im Gesicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die drei jungen Männer seien nach dem Vorfall zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Aschaffenburg verlief ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

