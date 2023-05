Handfeste Auseinandersetzung am Aschaffenburger Busbahnhof

Aschaffenburg. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe junger Heranwachsender kam es am Dienstagnachmittag am Regionalen Omnibusbahnhof in Aschaffenburg. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Gegen 15.45 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung von Passanten, dass es am Busbahnhof offensichtlich zu einem Streit unter Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen sei, der in der Folge handfest wurde.

Die rasch eintreffenden Streifen konnten noch neun junge Männer antreffen und deren Personalien feststellen. Zwei 19-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten zumindest kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Sie konnten aber schnell wieder entlassen werden, so die Polizei.

Die Hintergründe sowie der Ablauf der Geschehnisse sind noch weitestgehend unklar. Dem derzeitigen Sachstand nach kennen sich die Beteiligten offensichtlich.