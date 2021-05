Großaufgebot sucht 48-jährigen Mann

Arnstein. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montagnachmittag in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) nach einer psychisch belasteten Person gesucht. Die Suche nach dem 48-jährigen Mann dauerte bis in die Abendstunden an und wurde auch gestern weiter fortgeführt. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass von dem Mann – anders als offenbar in den Sozialen Medien verbreitet – eine Fremdgefahr ausgeht, betont die Polizei

Gegen 15 Uhr war am Montag bei der Polizeiinspektion Karlstadt eine Mitteilung eingegangen, dass ein 48-jähriger Mann vermisst wird, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Eine nahestehende Person des Mannes äußerte sich gegenüber den Beamten ebenfalls besorgt. Da nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann möglicherweise bewaffnet ist, wurde vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe hinzugerufen. Die vagen Hinweise auf eine Bewaffnung des Mannes konnten jedoch nicht konkretisiert werden. Die Suchmaßnahmen dauerten bis in die Abendstunden an und wuden auch in der Nacht fortgeführt.

Neben Streifen der Karlstädter Polizei waren eine Vielzahl von Beamten angrenzender Dienststellen und auch der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. pol