Geldtransport überfallen

Alzenau. Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Stadtgebiet von Alzenau am Freitagmorgen war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat nach den flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet.

Gegen 10:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in der Borsigstraße ein. Dem derzeitigen Sachstand nach haben die beiden bewaffneten Tatverdächtigen den Geldtransporter gestoppt, die beiden Fahrzeuginsassen gefesselt und sind innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Beute geflüchtet. Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 11.15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen aufgefunden. Der Pkw wurde wohl kurz nach dem Verlassen durch die Tatverdächtigen in Brand gesetzt. Die beiden Männer, die nach ersten Erkenntnissen mit einem schwarzen Jaguar aus dem Landkreis Groß-Gerau vom Tatort geflüchtet sind, liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor, was die Suche erschwert. pol