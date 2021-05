Goldbach. Unbekannte haben in Goldbach bei Aschaffenburg einen Geldautomaten gesprengt und sind mit einer Beute im hohen fünfstelligen Bereich geflohen.

Die Detonation in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr richtete am Gebäude einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich an.

Die zwei Täter türmten in einem dunklen Fahrzeug. Experten der Tatortgruppe Sprengstoff und Entschärfer der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) rückten zum Tatort an.

Die Waffen- und Sprengstoffexperten des BLKA haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen. Der Sprengstoff wird jetzt im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München untersucht.

Das Bayerische Landeskriminalamt hofft jetzt auf Zeugen , die Aussagen zzur Tat, Tätern oder Verbleib des Geldes geben können.