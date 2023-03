Geisterfahrer verursacht Unfall auf A3 bei Weibersbrunn

Weibersbrunn. Wegen eines Falschfahrers ist es am Montag auf der A 3 zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Die Verkehrspolizei konnte den Mann kurze Zeit später stoppen. Gegen 19.45 Uhr war der 87-Jährige mit seiner Ehefrau in seinem Toyota an der Anschlussstelle Weibersbrunn in falsche Richtung auf die A 3 aufgefahren. In der Folge war er statt in Richtung Frankfurt nun falsch in Richtung Würzburg unterwegs. Bereits ab diesem Zeitpunkt meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf.

Kurz vor Rohrbrunn musste ein 49-jähriger BMW-Fahrer dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit dem Kia einer 24-Jährigen. Beide Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Autobahn war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Gegen den 87-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.