Fünfjähriger Junge stirbt nach Badeunfall in Haibach

Haibach. Im Hallenbad Haibach (Landkreis Aschaffenburg) ist es während eines Schwimmkurses am Freitag, 28. April, zu einem Badeunfall gekommen (die FN berichteten). Ein fünfjähriger Junge geriet unter Wasser und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist das Kind am Freitag gestorben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in der Folge nun wegen fahrlässiger Tötung und prüfen weiterhin im Rahmen der akribisch geführten Ermittlungen, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt wurden.

