Frau ließ sich nicht in die Irre führen

Aschaffenburg. Telefonbetrüger versuchten am späten Samstagabend, eine Rentnerin aus dem Landkreis Aschaffenburg um ihr Erspartes zu bringen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hatten sich am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben und vorgetäuscht, die Wertgegenstände der Frau vor Einbrechern in Sicherheit bringen zu wollen. Sie erkannte die Masche jedoch. Ein 59-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beim Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.