Frau fällt auf „Magierin“ herein

Aschaffenburg. Eine 43-jährige Betrügerin gab sich in Aschaffenburg gegenüber einer 65-Jährigen als „Magierin“ aus und erbeutete dadurch Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor dieser Betrugsmasche.

Anfang Juli, so die Polizei am Montag, wurde die 65-jährige Frau in der Innenstadt von der 43-Jährigen angesprochen. Sie verwickelte die Frau in ein Gespräch und gab sich ihr gegenüber als Magierin aus, die „mit den Heiligen sprechen“ könne. Sie konnte die Seniorin außerdem davon überzeugen, dass sie gegen Zahlung von Bargeld und Schmuck Unheil von ihr abbringen könne.

Rituale durchgeführt

Die Frau traf sich über den gesamten Juli immer wieder mit der „Magierin“ und führte verschiedene Rituale durch. Letztendlich übergab sie der Betrügerin insgesamt Bargeld und Schmuck im Wert von knapp 30 000 Euro.

Erst jetzt durchschaute die Seniorin die Betrügereien und erstattete Anzeige bei der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Die namentlich bekannte Tatverdächtige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges.

Weiterer versuchter Betrug

Eine weitere Frau aus Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) wurdedank des umsichtigen und geschickten Verhaltens einer Bankarbeiterin nicht Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgegeben hatten. Der Anrufer behauptete, dass der Sohn der 70-Jährigen an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und nun eine größere Summe Bargeld als Sicherheit hinterlegt werden müsse. Unter Anweisung des falschen Polizisten, der das Telefonat ständig aufrechterhielt, fuhr die Seniorin zu ihrer Bank, um den fünfstelligen Geldbetrag abzuheben.

Der Bankangestellten erschien diese Bargeldabhebung ungewöhnlich.

Bankangestellte war auf der Hut

Die laut Polizei sehr geschickt und umsichtig handelnde Mitarbeiterin machte die Kundin auf den möglichen Betrugsversuch aufmerksam und verhinderte somit, dass die 70-Jährige ihre Ersparnisse an Betrüger übergab.