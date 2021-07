Frau bei Aufprall verletzt

Triefenstein. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der A 3 bei Triefenstein (Main-Spessart-Kreis). Gegen 18 Uhr übersah der 51-jährige Fahrer eines BMW ein Stauende, das sich auf der linken von drei Spuren der A 3 in Richtung Nürnberg gebildet hatte, und fuhr auf einen anderen Pkw auf. Dieser wurde auf seinen Vordermann geschoben und schleuderte quer über die Fahrbahn, wo er dann entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam.

Der Unfallverursacher blieb mit seinem Auto zwischenzeitlich an drei weiteren Fahrzeugen hängen, sodass insgesamt sechs Pkw bei dem Zusammenstoß beschädigt wurden. Der Unfallverursacher und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 62-jährige Fahrerin des Volvo, der am Stauende stand, wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Zwischenzeitlich befindet sie sich außer Lebensgefahr. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 90 500 Euro. Die A 3 in Richtung Nürnberg war für etwa sechs Stunden komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ausgeleitet. Es war unter anderem die Feuerwehr von Kreuzwertheim im Einsatz.