Folgenschwerer Vandalismus in Aschaffenburger Tennishalle

Aschaffenburg-Nilkheim. Unbekannte haben sich bereits am Sonntag Zugang zu einer Tennishalle im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim verschafft und hohen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach haben sich die Unbekannten in der Zeit zwischen 3 und 12 Uhr Zugang zu der Sporthalle in der Kleinen Schönbuschallee verschafft und im Inneren Sitzbänke und weitere Einrichtungsgegenstände umgeworfen. Im Anschluss sind die Eindringlinge über eine Notausgangtür geflüchtet und haben diese offen stehen lassen.

Bei der Tennisanlage handelt es sich um eine sogenannte Traglufthalle. Durch die dauerhaft geöffnete Tür ist es in der Folge zu einer größeren Luftentweichung und damit des benötigten Drucks gekommen, der die Hallendecke in Form hält. In der Decke sind dadurch Risse entstanden, sodass ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstand.

Die Aschaffenburger Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 06021/8572230.