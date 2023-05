Fliegerbombe am Mainufer in Aschaffenburg entschärft

Aschaffenburg. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am heutigen Nachmittag (2. Mai 2023) am Mainufer in Aschaffenburg unterhalb des Frühstückstempels entdeckt worden war, konnte um 21.45 Uhr erfolgreich entschärft werden. Dies teilte die Stadt Aschaffenburg am Abend mit.

Die rund 1000 Anwohner, die in einem Radius von 300 Metern um den Fundort wohnen und ihre Wohnungen verlassen mussten, können nun nach Hause zurückkehren. Oberbürgermeister Jürgen Herzing bedankte sich bei den rund 160 Kräften, die im Einsatz waren: „Durch die sehr gute Zusammenarbeit von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten, THW und der Stadtverwaltung Aschaffenburg sowie - nicht zuletzt - dem Kampfmittelräumdienst, konnte der überraschende Bombenfund zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Das Ziel, keine Menschenleben zu gefährden, hatte bei diesem Einsatz oberste Priorität. Ich bedanke mich auch bei den evakuierten Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis, ihre Mitarbeit und ihre Geduld.“

Die Räumungsmaßnahmen im Sperrgebiet rund um den Bombenfundort am Mainufer waren zuvor gut voran gegangen. Das Gebiet um den Fundort war in einem Radius von rund 300 Metern evakuiert worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte unterdessen die Entschärfung der knapp 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet und einen Schutzwall aus Wasserbehältern dreiseitig um die Fundstelle aufgebaut. Danach wurde mit der Entschärfung begonnen.

In der kurzfristig zur Verfügung gestellten Brentanoschule in der Schweinheimer Straße wurden die Menschen, die auf Grund der Räumungsmaßnahmen ihren Wohnraum verlassen mussten, von Rettungsdiensten betreut und verpflegt.