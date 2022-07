Familienstreit in Sulzbach eskalierte - 24-Jährige in Gewahrsam genommen

Sulzbach. Zu einem heftigen Familienstreit ist die Obernburger Polizei in der Nacht zum Sonntag gerufen worden. Eine 24-Jährige soll ihre Mutter tätlich angegriffen und beleidigt haben. Bei der folgenden Gewahrsamsnahme leistete die junge Frau erheblichen Widerstand. Gegen sie läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

Kurz vor 2 Uhr war es zu dem Familienstreit gekommen, weil die 24-Jährige offenbar stark alkoholisiert war und laut Zeugenangaben betrunken wegfahren wollte. Nachdem ihre Mutter ihr den Fahrzeugschlüssel weggenommen hatte, soll die 24-Jährige sie aufs Übelste beleidigt und im weiteren Verlauf auch geschlagen und getreten haben.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Obernburger Polizei verhielt sich die Beschuldigte auch gegenüber den eingesetzten Beamten höchst aggressiv. Sie wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, da sie völlig uneinsichtig war und weitere Straftaten ankündigte. Sie sprach weitere Beleidigungen aus und leistete Widerstand. Hierbei schlug sie mit Fäusten auf einen Beamten ein und versuchte vergeblich, den anderen Polizisten zu beißen.

Die Streifenbesatzung brachte die 24-Jährige zur Dienststelle. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Den Rest der Nacht verbrachte sie in einer Arrestzelle der Polizei.

