Fahrer nickte ein

Waldaschaff. Ein 34-jähriger Familienvater war am Mittwoch gegen 8.45 Uhr mit seinem Ford auf der A 3 in nördlicher Richtung unterwegs. Mit im Auto saßen seine gleichaltrige Ehefrau und die beinahe einjährige Tochter.

Der offensichtlich erschöpfte Fahrzeugführer verlor am Ende des Kauppenabstiegs wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Autobahn ab und stieß mit der Außenleitplanke zusammen. Diese nahm den Pkw laut Polizei „sanft“ auf. Das Fahrzeug streifte an der Außenleitplanke entlang und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Am Ford und der Außenleitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die junge Familie blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Der kurze Schlaf könnte den Familienvater nun teuer zu stehen kommen. Im schlimmsten Fall muss er nun eine Pause von seiner Fahrerlaubnis nehmen, so die Polizei.