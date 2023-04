Fahndung nach bewaffnetem Tankstellenüberfall in Schweinheim

Schweinheim. Nach einem Tankstellenüberfall am Samstagabend in Schweinheim (Landkreis Aschaffenburg) fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem bislang unbekannten Täter. Hierzu wenden sich die Ermittler nun mit einem Foto des Täters an die Öffentlichkeit. Der Mann Geld hatte unter Vorhalt einer Axt erbeutet und floh unerkannt.

Kurz vor 22 Uhr betrat der bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Sälzerweg. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte er den Angestellten und nahm selbst Bargeld aus einer Kassenschublade an sich. In der Folge verließ der Unbekannte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages die Tankstelle und entfernte sich zu Fuß in Richtung Würzburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein möglicher Zusammenhang mit einem Tankstellenüberfall vom 24. Februar in der Spessartstraße wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Wie auch bei den Ermittlungen zu dem Fall Ende Februar liegen den Beamten Videoaufzeichnungen von der Tat vor. Auffällig sind die Ähnlichkeiten im Vorgehen und auch bei der Kleidung des Räubers.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,65 Meter groß

Ca. 25 Jahre alt

Schlank

Sprach Hochdeutsch

Bekleidet mit schwarzem Jogginganzug (Oberteil Marke "Nike" / Hose Marke "Adidas")

Mit einem Tuch maskiert

Die Ermittler richten nachfolgende Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat vor oder nach der Tat einen Mann mit der abgebildeten Kleidung - möglicherweise auch unmaskiert - gesehen?

Wer hat zur relevanten Zeit Personen mit verdächtigem Verhalten in Tatortnähe wahrgenommen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die der Tataufklärung dienen können?

Zeugen sollen sich unter Telefon 06021/8571733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg melden.