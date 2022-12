Exhibitionist in Großostheim festgenommen

Großostheim. Die Polizei Aschaffenburg hat am Sonntag in Großostheim einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob der Mann auch für ähnliche Taten in der Vergangenheit in Frage kommt.

Gegen 16.45 Uhr erreichte die Polizei der Zeugenhinweis auf einen Mann, der am Fahrradweg "An der Dreschhalle" sein Glied vorzeigen würde. Eine Streife der Polizei nahm einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes fest. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen inzwischen übernommen. Der Tatverdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.