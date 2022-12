Miltenberg. Am Freitagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Breitendiel bei Miltenberg und flüchteten mit Bargeld. Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Anwesen zwischen 17.45 und 19.20 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter verschafften sich über die rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus und durchwühlten es. Mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten sie.

