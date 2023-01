Aschaffenburg. Zu einem Einbruch in einen kombinierten Verkaufsraum einer Metzgerei und Bäckerei in Aschaffenburg ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Ladengeschäft und stahlen das Bargeld aus der Kasse. Anschließend konnten sie unerkannt fliehen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1