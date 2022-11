Einbruch in Aschaffenburger Lottogeschäft

Aschaffenburg. Zwei Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Lottogeschäft in der Aschaffenburger Innenstadt und flüchteten lediglich mit einer geringen Tatbeute. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die Täter stiegen am gegen 1.40 Uhr in das Geschäft in der Ludwigstraße ein und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Hierdurch offenbar gestört flüchteten sie mit einer geringen Beute in unbekannte Richtung. Nach Eingang der Mitteilung über den Einbruch bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei an den Tatort. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief jedoch ergebnislos.

