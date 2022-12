Ehepaar in Alzenau ausgeraubt

Alzenau. Nach einem schweren Raubüberfall am Samstagabend in Alzenau sucht die Kriminalpolizei intensiv nach den Tätern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 18 Uhr war die Mitteilung über eine verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in der Rodenbacher Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei eingegangen. Dem Sachstand nach wurde die Frau und ihr Ehemann von vier unbekannten Tätern gegen 17.30 Uhr an ihrer Haustür überwältigt.

Das Ehepaar wurde durch die Täter schwer verletzt und befindet sich im Krankenhaus. Die vier Männer flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.