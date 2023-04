Dreister Betrug an Aschaffenburger Spargelstand

Aschaffenburg. Ein mutmaßliches Betrügerpaar hat am Freitag in Aschaffenburg (Damm) mit einem Wechseltrick Beute an einem Spargelstand gemacht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Um 14.30 Uhr trat zunächst eine unbekannte Frau an das Verkaufshäuschen in der Schönbornstraße heran und gab vor Spargel kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Hierbei kam ein Mann dazu, der zu der Unbekannten gehörte und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, offensichtlich um Verwirrung zu stiften. Durch die Ablenkung gelang es den beiden Tätern Geld im niedrigen dreistelligen Bereich zu erbeuten, bevor sie unerkannt flüchteten.

Von dem Paar liegt folgende Beschreibung vor.

Tatverdächtiger Mann:

Etwa 180 cm groß und schlank / athletisch

Circa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Dunkel gekleidet

Trug eine schwarze Mütze

Tatverdächtige Frau:

Circa 168 cm große und schlank

Etwa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Hatte schulterlange Haare

Der Betrug wurde erst am Abend polizeibekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich unter Telefon 06021/8572230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg.