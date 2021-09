Bremsanlage versagte

Hösbach. Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A 3 bei Hösbach. Gegen 9.25 Uhr stießen die zwei Sattelzüge, die in Richtung Frankfurt fuhren, auf Höhe Hösbach zusammen.

Ein Sattelzug war zunächst auf Grund eines technischen Defekts der Bremsanlage auf dem Seitenstreifen der A 3 in Richtung Frankfurt liegen geblieben. Ein weiterer Kraftfahrer fuhr mit seinem Sattelzuggespann den rechten von drei Fahrstreifen. Auf Höhe des Pannen-Lkw kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit diesem. Am unfallverursachenden Lkw wurde die rechte Seite der Sattelzugmaschine und des Aufliegers stark deformiert, am ursprünglichen Pannenfahrzeug wurde die linke Seite der Zugmaschine und des Sattelaufliegers beschädigt.

Ein nachfolgender Pkw Skoda fuhr außerdem über die Fahrzeugteile, die nach der Kollision auf der Fahrbahn lagen. Die beiden Lkw blieben bedingt fahrbereit und konnten nach Instandsetzung durch einen Pannen-Service die Fahrbahn verlassen.

Der Skoda musste mit einem Reifenschaden abgeschleppt werden. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung floss der Verkehr der Richtungsfahrbahn Frankfurt für ca. 45 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Die Feuerwehren Waldaschaff und Bessenbach übernahmen Reinigungs- und Bergungsarbeiten. pol