Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Großostheim

Großostheim. Zwei bewaffnete Täter haben am Mittwochabend einen Supermarkt in der Dieselstraße in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) überfallen. Die Polizei war noch am Abend mit einen Großaufgebot im Einsatz und fahndete nach den Unbekannten. Dem Sachstand nach betraten die Täter die Norma-Filiale kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr. Sie zwangen die Angestellten unter Vorhalten einer Schusswaffe beziehungsweise eines Messers zur Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer mit ihrer Tatbeute in noch nicht bekannter Höhe.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl an Streifen der Aschaffenburger Polizei, weiterer Dienststellen vom bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen in den Bereich des Tatorts und fahndeten mit Hochdruck nach den beiden Männern.